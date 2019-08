Augusto Schuster sorprende con otra faceta además de la actuación y el canto

El cantante y actor Augusto Schuster compartió una de sus pasiones por medio de sus redes sociales, donde recibió el aplauso de sus seguidores.

El actor de “Juegos de Poder” celebró el “día mundial del ‘gamer‘ con una extensa publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más un millón de seguidores.

“Pa los q no saben, una de mis pasiones desde muy pequeño son los juegos.. Todo empezó jugando Snake en el celu de mi vieja 🤣🤣, de ahi pasamos por snes, n64, play1, Tibia, MU, RO, FIFA, GTA, etc.. Hoy me encanta estar generando una comunidad basada en esto!“, comenzó expresando.

A esto agregó que “siempre es importante decir q los juegos son algo apasionante y muy lindo, pero la vida tiene muchas cosas lindas fuera de una pantalla tambien, y hay q darse el tiempo para hacerlas!!! Sin prisa, que siempre hay tiempo para jugar✨”, siguió comentando.

Finalmente expresó que “pa todos los q me quieran acompañar, estamos haciendo Streams en Directo desde Twitch! Estoy en VIVO AHORA”.

Revisa su publicación a continuación: