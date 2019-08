Camila Recabarren va al psicólogo tras quiebre amoroso: "Terminé no sé por qué"

Hace una semana se conoció que la modelo Camila Recabarren terminó su relación con Dana Hermosilla tras meses de pololeo que tuvo a ambas en la palestra pública.

Si bien no se supieron los motivos del quiebre en ese minuto, hubo palabras de amor en redes sociales de una a la otra e incluso Camila posteó una foto con la hija de Dana, Isabella. Es más, hoy mismo Recaberren escribió estas palabras: “Contigo todo lo que con nadie nunca. Porque todo contigo es como nunca antes con nadie”.

Pero además la ex Miss Chile reconoció que fue ella quien terminó la historia de amor, pero asegura no saber por qué lo hizo estando tan enamorada; por eso decidió ir al psicólogo.

“No me gusta no tener respuesta de ciertas actitudes mías. Terminé mi última relación y yo estaba súper enamorada. Y terminé, no sé por qué, de la nada, dentro de mi locura, no pienso las cosas, entonces digo ¿por qué hago eso?, ¿por qué arranco de relaciones tan lindas? Mis tres últimas han sido bacanes y me voy, me voy, me voy”, explicó.

“Siento que igual a veces estoy como loca”, bromeó en una siguiente historia.