Daniella Chávez y su decisión de cerrar Instagram: "Necesito descansar de las redes sociales"

La modelo chilena Daniella Chávez por mucho tiempo fue una activa usuaria de Instagram, plataforma donde contaba con más de 12 millones de seguidores.

No obstante, la modelo tomó la determinación de cerrar su red sociales, afirmando que necesitaba un descanso: “Necesito descansar de las redes sociales, desconectarme. Es como un detox un rato, porque siento mucha presión, estoy todo el rato preocupada de eso, siempre maquillada, arreglada”, expresó según consignó Página 7.

A esto agregó que “también estaba cansada de tanto comentario atrevido, subido de tono. Me da vergüenza y trato de no leerlos. Yo no voy a dejar de subir fotos sexies, pero a veces también te cansas de los comentarios. Y después pienso ‘por qué voy a dejar de subir este contenido, si esto no va a decir qué tipo de mujer soy"”.

Posteriormente explicó que desde hace algún tiempo estaba tratando de generar un cambio respecto a sus fotografías: “Me ha costado, porque la gente no se adapta al cambio. Quieren a la Daniella más destapada, la sexy, la de siempre. No aceptan que suba fotos con más ropa“, fueron sus palabras.

Por último expresó que “ya les avisé a todas las marcas y cuando vuelva subiré el contenido que no he podido mostrar en este tiempo“.