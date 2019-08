¿Estuvieron juntos? Interrogan a Cristián Sánchez en vivo por supuesto affaire con Karla Constant

Hace unos días Diana Bolocco se refería a la cantidad de “affaires” que tuvo su esposo Cristián Sánchez antes que se conocieran y formaran la familia que tienen hoy.

En “Mucho Gusto” detalló que habría salido con mujeres conocidas. “Ahora, te voy a decir: Cristián es muy… Tú también sabes eso (dirigiéndose a Karla Constant)… “¡No! ¿A ver? ¡Que no se confunda! ¡O sea, bueno, podría saber, pero no entremos en ese terreno!”, soltó Bolocco, incomodando a Karla Constant.

Tras esto, Cristián Sánchez fue interrogado en el matutino de TVN, no antes de escuchar un audio que le envió Diana a Crisitán la semana pasada.

“Gino (Costa), yo he tratado de contarle mi pasado, pero el weón no quiere. Es un gallinita, es una gallinita. Cada vez que yo he tratado de contarle algo me dice ‘¡no, no quiero escuchar! Así que no seas patudo y he compartido varias veces hombres con amigas. Cristián también, porque resulta que yo trabajo con sus ex’s“, narró Diana en el audio de WhatsApp.

Frente a esta situación, Sánchez se vio obligado a explicar el supuesto affaire con Karla Constant.

“Te lo pregunto directamente. ¿Tuviste un romance con Karla Constant, Cristián Sánchez?“, le consultó de frente Hugo Valencia, a lo que Sánchez respondió.

“Punto uno, un caballero no tiene memoria. Mauricio Pinilla, te amo. Punto dos, efectivamente, cuando uno trabaja, y trabaja a gusto, viejo, uno va, rescata una relación (…) Efectivamente, y lo digo con responsabilidad. Yo no sé si una relación. He tenido algo con todas mis compañeras de labor“, soltó el conductor, manteniendo las dudas sobre este posible affaire.