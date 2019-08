La historia de amor entre la actriz Carmen Zabala y Gabriel Urzúa

En diciembre del año 2017 la actriz de “Verdades Ocultas” Carmen Zabala contrajo matrimonio con su pareja Gabriel Urzúa en una íntima ceremonia. Posteriormente recibieron a su primera hija, a quien llamaron Luisa.

Tras esto, el también actor narró su historia de amor durante el programa de Canal 13 “Sigamos de Largo”, donde contó todos los detalles de su relación.

Según lo comentado por el actor de “Amor a la Catalán”, se conocieron hace cuatro años en un evento al que asistieron diversos actores. “Fue muy perno. Era una fiesta de mucha gente, donde eran todos muy conocidos”, explicó.

A esto agregó que “de pronto la veo, y digo: ‘No había visto nunca a esta chica tan hermosa’. Después me mira, y no me lo esperaba”, fueron sus palabras sobre el momento en que se vieron por primera vez.

Cuando la vio salir de la fiesta, Urzúa narró que corrió hasta la puerta y le dijo “hola, me llamo Gabriel“.

“Pero yo no te conozco, ¿cómo te llamas? Me dice: ‘Carmen’. Y ahí se fue, pero al menos tenía su nombre. Después la busqué en Facebook, le escribí y la invité a salir”, fueron las palabras del actor.

No obstante, Gabriel explicó que su esposa se negó en varias ocasiones a tener una cita con él: “Primero la invité a salir y me dijo que no, después al teatro, y me dijo que no de nuevo“.

Finalmente comentó que la actriz de “Verdades Ocultas” aceptó salir con el y desde ese momento nació su historia de amor.

Revisa a continuación algunas fotografías: