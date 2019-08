Leo Méndez Jr. reveló la supuesta amenaza que le realizó su padre: "Va a empezar a sacar del clóset a mi pareja"

Continúa la polémica en la familia de “DJ Méndez” luego de que el hijo de “DJ Méndez” revelara detalles de su conflicto con su padre y con su expareja Marcela Duque.

Cabe recordar que “DJ Méndez” expresó en una entrevista realizada en el matinal de Televisión Nacional que “no es un cabro malo, es impulsivo, le falta aprender a decir las cosas, yo amo a mi hijo, no tirito para nada. No me complica lo que diga, pero tiene que hacerse cargo de sus palabras“.

Tras lo sucedido, el hijo del cantante publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram explicando el conflicto que tiene con “DJ Méndez”.

Leo Méndez Jr. reveló que su padre supuestamente lo había amenazado con revelar la orientación sexual de su pareja, con quien lleva un largo tiempo.

“Que mi padre me amenace con que si yo sigo esto, va a empezar a sacar del clóset a mi pareja lo encuentro súper raro. ¿Será que tiene miedo? ¿Será que él no quiere escuchar lo que le tengo que decir? ¿O que ustedes sepan lo que pasó?”, expresó primero Leo Méndez Jr.

Posteriormente manifestó: “Que me amenace con eso es tan básico y tan falta de respeto porque no conoce a mi pareja. Pero el conflicto tampoco es con él, es con Marcela. No me voy a dirigir más a él“.