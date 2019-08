María Jimena Pereyra desclasificó la difícil lucha por convertirse en madres junto a su esposa

La cantante María Jimena Pereyra fue invitada al espacio de CHV “Tu Vida, Tú Historia” de CHV, donde detalló información sobre su vida familiar.

Cabe mencionar que en febrero del 2018 firmó un acuerdo de unión civil con Tania García, realizando una ceremonia donde asistieron sus cercanos.

Pereyra narró que, desde entonces, la meta de ambas ha sido convertirse en madres, lo cual ha sido una verdadera lucha para ambas.

“El tema de la adopción es bien complicado para una pareja homosexual. Incluso, si hoy quisiera adoptar creo que me debería separar porque yo me casé con la Unión Civil y la adopción no permite eso, sí lo permite a una mujer soltera”, narró en el programa.

La pareja informó que la adopción no es el único camino que han intentado, pero ninguno le ha dado resultados.

“Desde el año 2017 que venimos con los intentos. Hicimos tres tratamientos in vitro, y tres inseminaciones artificiales, sin resultado hasta ahora. No nos han funcionado pero no bajamos los brazos, vamos a seguir intentándolo”, agregó Pereyra.