Steffi Méndez se refirió a la polémica de su familia: "Me ha tocado estar al medio"

En diversas polémicas se ha visto envuelta la familia de “DJ Méndez“, luego de que su hijo emitiera fuertes declaraciones en su contra, y también contra su expareja Marcela Duque.

Tras esto, en la última entrevista realizada al cantante manifestó que “no es un cabro malo, es impulsivo, le falta aprender a decir las cosas, yo amo a mi hijo, no tirito para nada. No me complica lo que diga, pero tiene que hacerse cargo de sus palabras“, fue parte de lo que expresó.

Pero la polémica continúa, luego de que Steffi, hija de “DJ Méndez”, se refiriera a los dichos de ambos en un evento al que asistió.

“Me ha tocado estar al medio, pero no tirando para ningún lado (…) somos familia, mi hermano, mi papá. Y nada de eso va a cambiar“, expresó a Página 7.

“He sido muy intermediaria en toda esta batalla”, explicó. Sumado a esto, la hija del cantante manifestó que está aprovechando su visita por el país: “Estamos aprovechando el tiempo. Estoy contenta de tenerlo acá“.

Finalmente sobre Leo Méndez Jr. manifestó que tienen mucha confianza: “Con mi hermano nos contamos todo. Yo le cuento, él me cuenta todo a mí. Tenemos el mismo partnerismo. Por eso no quiero meterme más en este tema“.