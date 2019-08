Alejandra Valle regresa: Será conductora de serie documental y compartió un adelanto

Sin lugar a dudas Alejandra Valle no estaría pasando por un buen momento. Hace poco fue despedida de “Intrusos”, programa que conducía en La Red, lo cual se sumó al término de su programa de locución radial.

No obstante, una luz apareció en este lúgubre camino, pues ahora conducirá una serie documental.

La iniciativa de Corporación Miles se enlazaría con la dirección que busca replantear su carrera: “Durante años encontré en televisión un espacio para educar sobre feminismo y disidencias sexuales. Pero haciendo estos micro documentales, me di cuenta de que las personas ni siquiera saben qué son los derechos sexuales y reproductivos, tampoco tienen claro que son derechos humanos. Entonces, siento una necesidad personal y profesional de poner estos temas en la agenda”, detalló.

La comunicadora habló con el portal Página 7, donde entregó más información sobre este nuevo proyecto: “Este proyecto cambió mi vida. Me sentí haciendo un magíster en género, conversando con personas que saben mucho y que me acogieron de manera espectacular y me abrieron los ojos en muchos aspectos“.

Aquí puedes ver un reciente video que compartió: