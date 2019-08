Leo Méndez Jr. culpó a Marcela Duque de la ruptura matrimonial de sus padres

Leo Méndez Jr. continúa en el centro de la polémica tras exponer la severa crisis familiar de la cual es protagonista. Esta vez, el joven publicó un video en Instagram donde explica sus diferencias con Marcela Duque, la actual esposa de su padre.

“Me dirigiré a ella. Lo refloté ahora porque me cansé de ese juego cínico. Ella sabe que no me agrada y yo a ella tampoco. No está correcto cómo reaccioné, soy impulsivo lo reconozco. No debería haberme ido contra mi papá porque con él no fue el drama“, reconoció el hijo de Dj. Méndez.

El joven comentó en el registro que tras vivir solo un tiempo volvió a la casa de su padre, momento en que comenzaron los problemas por desacuerdos domésticos enfocados en la limpieza del hogar.

“Él me echó porque yo ese día exploté, porque soy una persona que le gusta la limpieza, el orden. Y nosotros chocamos, ella no es así (…) Le dije en otras palabras que era una persona sucia. Ahora que haya salido a flote es culpa de mi papá, él siempre quiso tener esta vida pública, él fue quien abrió las puertas de nuestras vidas. Así me ha tocado vivir”, indicó Méndez Jr.

Además, el Instagrammer culpó a Marcela de la ruptura matrimonial de sus padres cuando él era un niño indicando que su actual madrastra actuó con malas intenciones.

“Yo tenía 7 años, ella es la razón por la que mi padre y mi madre rompieron, ellos eran un matrimonio feliz. ¿Por qué digo que es una mala persona? Porque ella lo hizo con intención. Cuando mi papá se iba de gira andaba con ella, y sabía que mi madre le hacía las cosas y desempacaba sus maletas y ahí mi mamá encontraba cartas que decían: ‘comprar un regalo a la reina (Marcela), ignorar a la bruja (mi mamá)“, explicó.

“Marcela hizo muchas cosas con mala intención. Yo tenía seis años y mi mamá le pedía que no se metiera con nosotros y me acuerdo de su risa, cómo ella se burlaba“, finalizó.