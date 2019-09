La contundente respuesta de Carolina Arregui ante rumores de múltiples cirugías

Durante la semana en nombre de Carolina Arregui resonó bastante en las redes sociales. Esto, principalmente porque cumplió 54 años y el actor mexicano Diego Boneta viajó para celebrar junto a ella. Pero también resonó el tema de posibles cirugías.

Este último tópico comenzó luego que Claudia Schmitd, en el programa “Intrusos”, analizaran los cambios de la actriz con el paso de los años.

Tras los rumores que se tomaron las redes sociales, el portal Página 7 habló con la intérprete que le puso fin al tema.

“Es inevitable que la gente me relacione directamente con mi marido que es cirujano“, partió comentando, refiriéndose a su esposo Roy Sothers.

Luego manifestó: “Se supone que yo estoy muy sometida a ese tipo de intervenciones por eso, pero que la gente piense lo que quiera. Mi marido también tiene un spa donde cuenta con muchos tratamientos, que no tienen por qué ser intervenciones tan drásticas ni quirúrgicas“.

Finalmente afirmó que le da igual lo que los internautas digan: “Que la gente me adjudique lo que quiera. Si me operé el dedo chico, también. No me voy a poner a rebatir cosas, encuentro que estoy bien y con eso me quedo“.