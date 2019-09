"Con vos hasta el fin de mis días": Ex "Resistiré" Tere Kuster dedica románticas palabras a Gabriel Martina

La pareja conformada por los exchicos realitys Tere Kuster y Gabriel Martina están más enamorados que nunca, y lo demuestran constantemente mediante sus redes sociales.

Tal como sucedió durante este lunes cuando Kuster dedicó un extenso mensaje a su pareja por medio de su cuenta de Instagram, para celebrarle el cumpleaños número 37 de Gabriel.

“Son exactas las 10:10 am , un año más de vida y… Con vos hasta el fin de mis días ( ojalá) Con vos me ánimo a todo. Con vos descubro porque vivo , porque amo. Con con vos todo es más fácil y complicado a la vez“, así comenzó el romántico mensaje de Tere a Gabriel.

“Te amo y a ojos cerrados deseo seguir apostando a este GRAN E INEFABLE AMOR (porque los cobardes no hacen la historia). Yo te pertenezco vos me perteneces. Sos vos, soy yo. SOMOS”, fue parte de lo que expresó la ex participante del reality “Resistiré” a Martina.

