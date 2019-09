Frase de hermana de la novia indignó en "Contra viento y marea": fue catalogada de "arcaica"

Hace poco hablábamos del último capítulo de “Contra Viento y Marea“, donde se narró la historia de Amanda y Felipe, una pareja de 29 y 19 años, respectivamente.

Uno de los tópicos que dio que hablar fue el clasismo de los padres de Amanda, quienes en una oportunidad no quisieron saludar a Felipe porque estaba sucio, ya que es mecánico.

No obstante, la declaración de la hermana de la novia no fue mejor. En una oportunidad intentó convencer a Amanda de que no se casara con Felipe, tratando a esto como una locura.

“Si tú quieres dar ese paso, te digo que pierdes a tu hermana. No cuentes conmigo para nada y si sigues con esa locura, procura no volver a enviarme audios, ni llamarme ni nada“, fue parte de lo que le comentaron.

No obstante, luego de que Amanda volvier a hablar con ella, esta última lanzó una frase que indigó a Pancho Saavedra, así como a los televidentes.

“Te amo hermana, pero no te puedo apoyar en esto, perdóname. Él no es para ti, si quieres yo te consigo una hora al psiquiatra para que te den un electroshock“, fue la desafortunada frase.

Tras esto, la hermana continuó con sus negativos comentarios: “Él después va a querer tener hijos, imagínate tú a los 70 años, tú crees que va a andar cambiando pañales, yo no te voy a apoyar en este capricho tuyo. No puedo Amanda, no puedo ver como estas autodestruyendo tu vida, tu juventud, tú eres como una luz y él es como la oscuridad“.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios que dejó esta singular escena:

