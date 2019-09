Belén Mora le dedica emotivas palabras a "Toto" Acuña luego de su debut en "Yo soy Lorenzo"

View this post on Instagram

Amor mío! Hoy se estrena tu primera teleserie! Y estoy TAN FELIZ Y ORGULLOSA, porque ahora todos podran ver lo que yo vi en ti desde el día uno: un actor completo, versátil, que a cada personaje le da una verdad maravillosa. Te mereces todo lo que te va a pasar ahora! Te amo @toto_acuna . Eres mi ángel ❤️