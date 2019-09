El radical cambio de "look" de Katherine Orellana que dejó divididos a sus seguidores

La exintegrante de “Rojo fama contra fama” Katherine Orellana sorprendió con un radical cambio de “look” por medio de sus redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 45 mil seguidores, que Orellana compartió una fotografía de su nuevo corte de cabello.

“Listo!!!! Feliz y renovada!!!!! Gracias @stilistayolandaa cuadarme el cabello 😆😆😆😆“, fue el mensaje con el que acompañó el registro.

“Shaaaa la medio perso!!yo nica me cortaría el pelo así jajaja”, “Nooooooo katitaaaaa porqueeeeeee te veias lindaaa con tu pelo mas larguito noooooo”, “Tan corto“, fueron las críticas que recibió.

No obstante, hubo varios usuarios de Instagram que aplaudieron su cambio: “Igual atrevido el cambio… Bien por ti👏👏👏”, “te ves increíble admiro como te cortaste el pelo así demostrando que el pelo no es más que un accesorio no sabes la valentía que da ver esto en mujeres como las que sufrimos alopecia”, “Si te vez bella”, fueron algunos comentarios.

