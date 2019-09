Ex panelista de "Así somos" entregó importante anuncio en las redes: se va a casar

View this post on Instagram

Y así cuando menos lo esperas, aparece el amor de tu vida, tu alma gemela, cuando dudabas incluso de su existencia… te diría mil veces que si, porque desde el día que nos reencontramos he sido la versión más feliz de mi y ni por un segundo he querido estar lejos de ti. Nos casaremos para sellar este hermoso vínculo que deseamos mantener por el resto de nuestras vidas. 💖💍 👰 Te amo @pulgascoin