Ignacia Michelson se sincera tras paso por "Resistiré": "He pasado cosas fuertes"

Una de las participantes que mayor fama consiguió tras el reality de Mega “Resistiré”, es sin duda Ignacia Michelson.

Pero esto no necesariamente significa un éxito total, pues tras su salida ha pasado por difíciles momentos: perdió el hijo que esperaba o los regresos y rupturas con su alguna vez pareja Sargento Rap.

Bajo este contexto el portal Página 7 se contactó con la joven, que entregó más información sobre estas situaciones que generalmente narra por redes sociales.

“Viví muchas cosas dentro del reality. Y después de eso también he pasado por cosas fuertes, entonces ha sido complicado“, partió comentando Michelson.

Luego agregó: “Soy una persona que, por lo general todo se lo toma bien, pero mi relación fue muy complicada, muy mediática, viví el peor dolor que puede pasar una mujer y esos son temas que todavía me afectan“.

Finalmente la joven que es postulante a reina del Festival de las Fiestas Patrias, recalcó su humanidad: “No soy un personaje, me muestro así tal cual soy, con defectos, con virtudes. No soy una maqueta hecha para la televisión, más bien soy la chica rebelde de la TV. Y hay gente que le gusta mucho mi personalidad, que me encuentran auténtica y hay otros que solo me critican”.