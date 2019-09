Ex participante de "Resistiré" confirma relación con cantante chileno

Jéssica Pires se hizo conocida en Chile tras su participación en el reality “Resistiré” que se transmitió por Mega y MTV, espacio donde tuvo un breve romance con Sargento Rap.

No obstante la relación no perduró, y posteriormente Sargento Rap conoció a Ignacia Michelson, con quien también tuvo un romance que no estuvo exento de polémicas.

Tras su salida del reality, Pires decidió quedarse en nuestro país de manera indefinida, luego de que conociera a quien sería su actual pareja, el músico chileno Jessy Privatto.

Esto, luego de que fuera parte del videoclip de Privatto, con la canción titulada “Ganas”.

La exchica reality expresó al canal Mega que “me hablaba por Instagram para darme las gracias por haber hecho el video, y ahí comenzamos como a… ‘no, gracias a ti’. Luego me pidió mi WhatsApp para enviarme algunos clips de promoción, y ahí empezó hablarme, pero luego sospeché de todo porque ya no solo me hablaba por el video, sino que también me preguntaba de mí y de cómo estaba”, expresó Pires.

A esto agregó que “después me invitó a ir al cine y cuando vino a buscarme le dije ‘me parece genial que vayamos al cine, pero para conocernos mejor, no es un buen lugar’ jajaja. Ahí él me dice ‘igual no tenía pensado ir al cine’, así que me llevó a comer”, narró.

“Creo que me gusta prácticamente todo de él. Es tan tierno, atento… ‘amoroso’, como dicen aquí. Me encantó su sencillez, lo humilde y buena persona que e,s y sobre todo cómo me trata. Es un amor”, expresó finalmente la exchica reality.