Viviana Nunes abandonó su proyecto televisivo antes de su estreno: "Teníamos ideas distintas"

El día de ayer hablábamos del inesperado regreso a la televisión de Viviana Nunes, quien conduciría un late en Telecanal junto a Patricio Burgos y el humorista Paulo Iglesias.

No obstante, su regreso fue más que breve. Diario La Cuarta informó que la conductora decidió abandonar el proyecto, con tan solo 3 episodios grabados.

“Ella trabajó con el equipo un rato, grabó tres programas, pero después se fue de vacaciones y hasta ahí llegó todo“, fue lo que detalló una fuente al citado medio.

Por su parte la conductora se refirió de manera escueta a su salida: “Fue una lástima, pero teníamos ideas distintas“.

Quien si entregó algo de luz fue el comediante Paulo Iglesias, quien explicó que desconcoe por qué Nunes abandonó el proyecto. “Viviana anima con nosotros, pero ella se fue de vacaciones y a la vuelta verán si retoman el tema del programa, eso no pasa por nosotros, no puedo opinar“.

Iglesias además informó que, a pesar de que no está, el programa no cambiará su rumbo: “Ella es un tremendo aporte, todo el mundo la quiere… Pero que Viviana esté o no, no es trascendente para el programa, obviamente nos interesa contar con ella porque es una tremenda animadora, pero no depende de la presencia de ella la continuidad del programa”.

Finalmente detalló que este late se diferenciará del resto: “Se incorporará humor y trucos de magia. Aquí se conversa y se juega mucho. Estamos partiendo con un formato bien normal para ir deformándonos a través del tiempo“, cerró.