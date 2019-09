Así fue el debut de Luis Jara en el stand up comedy: sorprendió con anécdotas de su vida

El día de ayer el animador de “Mucho Gusto” Luis Jara aprovechó la invitación de Yamila Reyna para hacer su debut en un área que nunca había tocado: el stand up comedy.

Jara, en el nuevo show de Reyna (“Libre Soy”), llenó el Teatro Mori de Bellavista, donde por 30 minutos el también cantante robó más de una risa.

Con anécdotas de su vida, tanto de su rol como animador, cantante y detalles con la familia, logró conquistar a los asistentes del espectáculo.

“En todos los matrimonios me hacen cantar el ave María, me gusta, pero hay un sólo problema. En todos los matrimonios que canto, con el tiempo se terminan separándose. Fui a tantos que se me terminan confundiendo”, fue la “talla” que habría logrado más risas, de acuerdo a diario La Cuarta.

Finalmente Yamila Reyna cerró el show, quien se habría mostrado bastante desinhibida y en más de una oportunidad aprovechó la presencia de Luis Jara para bromear con él.

De momento se desconoce si esta dupla se mantendrá en las próximas presentaciones que hará la argentina Yamila Reyna.