Las medidas que busca implementar Virginia Reginato para Viña 2020

Solicitaré a la Comisión del Festival de Viña que se haga todo el esfuerzo para que en el jurado de #VIÑA2020 exista la mayor presencia femenina en la historia del Festival y en el Show, más mujeres artistas. Hay mucho talento en las mujeres de Chile y el Mundo Virginia Reginato #VIÑA #CHILE #FESTIVALDEVIÑA @elfestivaldevina