El complejo panorama de Britney Spears tras grave acusación de Kevin Federline

Es conocido que las cosas entre Britney Spears y su ex esposo, Kevin Federline, no terminaron muy bien, pero el escándalo que lleva años no parece acabar.

Tras las polémicas que vivió la pareja durante su relación, ahora una nueva pelea legal se sumó a los escándalos de la intérprete de “Toxic”. El bailarín acusó al padre de la “Princesa del Pop” de maltratar físicamente a su hijo Sean Preston de 13 años.

Según explicó a la revista People Mark Vincent Kaplan, el abogado de derecho familiar que representa a Federline, el episodio de violencia ocurrió la noche del 24 de agosto, mientras Sean y su hermano, Jayden James, de 12 años, se encontraban visitando a su madre en la casa de Jamie Spears.

El profesional relató que el padre de Spears y su hijo discutieron fuertemente, pelea que terminó con el menor encerrándose en una de las habitaciones. Ante esta situación, el hombre decidió romper la puerta del dormitorio y sacudió al menor de edad. “Hubo un desacuerdo que ocurrió mientras Britney y los niños estaban visitando a Jamie en su casa. Éste condujo a un altercado físico que fue observado por Jayden. Britney hizo lo correcto y retiró a los niños y los sacó de allí, pero el trauma persiste”, comentó Kaplan.

El medio The Blast informó que tras el altercado, investigadores entrevistaron a testigos y entregaron pruebas a la Oficina del Fiscal de Distrito, lo que terminó con un fallo dictado por un juez a favor de la orden de restricción que Federline impuso contra el abuelo materno de los niños.

Como si fuera poco, ayer el bailarín obtuvo el 70% de la custodia de sus hijos. Antes, luego que Spears fuera dada de alta de la institución psiquiátrica en donde fue internada en 2007, cada uno de los padres tenía el 50%.

Pese a todo, el abogado de Federline dijo que el bailarín no quiere que los niños pierdan el contacto con la cantante, pues actuó bien al alejar a su padre de los menores.