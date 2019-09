Miguel Acuña con licencia tras dura agresión que sufrió por manifestantes: "Me pegaron en el suelo"

El día de ayer Miguel Acuña y su camarógrafo, Juan Miguel Ramírez, estuvieron expuestos a una compleja situación tras toparse con un grupo de manifestantes de la marcha no autorizada.

El comunicador junto con el audiovisual fueron interceptados por los manifestantes, quienes lo atacaron sin motivo previo.

En lo que se dejó ver, el camarógrafo recibió golpes y gas pimienta, mientras que Acuña terminó en el suelo, donde también lo golpearon. A la vez, una mujer también le lanzó gas pimienta.

Esta situación fue detenida gracias al arribo de Carabineros que se encontraba cerca de la zona y evitó que esto pasara a mayores.

Diario Las Últimas Noticias se contactó con Acuña, quien reveló recibir varios golpes. “Un tipo me empujó y me pegó una patada por el lado, a la altura de las costillas. Ahí me caí y me pegaron en el suelo“, informó.

Sobre el diagnóstico médico que recibió, Acuña relató que tenía “policontusiones, me rompieron la oreja izquierda donde me aplicaron una especie de pegamento para frenar la salida de sangre, tengo golpes en la cabeza y cortes en la cara”.

Finalmente detalló que tiene licencia hasta el lunes e intentó bajarle el perfil a la situación: “Son cosas que pasan y van a seguir ocurriendo“.

Acá puedes revisar el violento momento que vivieron: