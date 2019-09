"Asquerosa": Macarena Tondreau reveló íntima anécdota y se llenó de críticas

Macarena Tondreau contó una anéndota que fue catalogada como asquerosa por los televidentes de Podemos Hablar, el estelar de conversaciones de Chilevisión.

“Voy a quedar como las pelotas pero da lo mismo”, dijo Tondreau, quien explicó que el incidente había pasado hace bastante tiempo, cuando ella era integrante de un canal pequeño.

“Ese día me tocaba animar, yo hacía producción. Me puse tan nerviosa que me vino un dolor de guata. Dije, ‘ya voy a ir al baño antes’… Fui al baño y quedó literalmente mal”, reveló la comunicadora.

” Teníamos a un jugador de fútbol de la U invitado, con un tremendo auto que estaba estacionado afuera del canal, y la ventana estaba justo arriba del auto, se las dejo ahí. Voy a tirar la cadena y se tapó. Pero no eran ratones, eran guarenes los que estaban ahí adentro”, agregó.

Tondreau intentó destapar el baño, sin embargo no tuvo éxito en la tarea. Para evitar la vergüenza decidió hacer desaparecer sus heces de otra forma: “Caché que el basurero tenía bolsita; dejé la basura en el basurero y los guarenes se fueron adentro de la bolsa“, explicó.

Posteriormente la comunicadora indicó que tomó la bolsa y tuvo la intención de lanzarla por una ventana desde el tercer piso hacia unos arbustos que se ubicaban fuera del canal, sin embargo esta maniobra no tuvo buenos resultados pues cayó sobre el auto del futbolista invitado.

Tras el incidente Tondreau salió del baño e hizo el programa con normalidad, sin embargo al finalizar el futbolista se encontró con su auto cubierto de heces, situación que vinculó con una agresión realizada por hinchas de un equipo rival.

“Le hice limpiar a dos compañeros que nunca cacharon -hasta el día de hoy- que eso que limpiaron era mío”, reveló la comunicadora.

Los televidentes quedaron impactados con el relato y manifestaron su molestia en redes sociales:

Que plancha la Tondreau se nota que no tiene pantalla hace tpo #PodemosHablarCHV — Tete Marinakis (@TeteMarinakis) September 7, 2019

#PodemosHablarCHV luego de la asquerosa anécdota de la Tondreau…. ahora sí será la más odiada de la noche! Esas weas no se cuentan…. — Alan J. Smithee (@spiekles) September 7, 2019

Como que a la Maca no le compro nada, no sé por qué 🤔 #PodemosHablarCHV — La de la cicatríz (@CaroBunbury) September 7, 2019

Que asco wn!!! Y que onda contaaaaarlo #PodemosHablarCHV pic.twitter.com/8M3aZoVfr3 — Marcela Bustamante (@MarceBustamante) September 7, 2019