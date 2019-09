La asquerosa anécdota por la que Maca Tondreau recibió una lluvia de críticas en redes sociales

Este viernes una de las invitadas que tuvo el capítulo de “Podemos Hablar” de CHV fue Macarea Tondreau, quien dio de qué hablar en redes sociales pero no por algo que causara gracia.

“Voy a quedar como las pelotas pero da lo mismo”, comenzó diciendo la ex panelista de «Muy Buenos Días», para luego agregar que “esto me pasó hace mucho tiempo atrás”, cuando trabajaba en un canal pequeño del cable.

“Ese día me tocaba animar, yo hacía producción. Me puse tan nerviosa que me vino un dolor de guata. Dije, ‘ya voy a ir al baño antes’… fui al baño y quedó literalmente mal”, continuó su relato. «Ese día teníamos a un jugador de fútbol de la ‘U’ invitado, con un tremendo auto que estaba estacionado afuera del canal, y la ventana estaba justo arriba del auto, se las dejo ahí. Voy a tirar la cadena y se tapó. Pero no eran ratones, eran guarenes los que estaban ahí adentro», agregó después.

Contó que intentó destapar el baño sin éxito, y como afuera habían unos arbustos, pensó en lanzar la bolsa desde el tercer piso – donde se ubicaba el baño- para que que todo quedara oculto. Pero fue para peor, porque todo cayó sobre el capó del auto. “No me atrevía a salir del baño”, recordó al respecto.

Luego el dueño del auto se encontró con esta sorpresa, pero pensó que había sido un hincha de Colo Colo, teoría que ella apoyó, pidiendo a dos compañeros suyos que limpiaran el auto, sin saber, hasta el día de hoy, que ella había lanzado esa bolsa.

La confesión, sin embargo, no tuvo respaldo de los televidentes quienes la criticaron por contar lo sucedido por el asco que produciría y por haber encubierto el tema hasta el día de hoy.

A mitad del cuento de la Maca Tondreau cambié de canal. No pude con nada de eso. #PodemosHablarCHV — La ñoña sexy (@Laoasexy1) September 7, 2019

#PodemosHablarCHV que elegancia se viene la anécdota asquerosilla de Maca Tondreau y después dice porque quedo mal, mujer sin filtro hay cosas que mejor no contar jajaja — laviejillamalvada (@laviejillamala) September 7, 2019

Qué onda la Maca weon! Hay weas que yo no quiero escuchar, de su 💩 por ejemplo #PodemosHablarCHV pic.twitter.com/LPQOSfhh8i — Amanda (@elefantesazules) September 7, 2019

#PodemosHablarCHV luego de la asquerosa anécdota de la Tondreau…. ahora sí será la más odiada de la noche! Esas weas no se cuentan…. — Alan J. Smithee (@spiekles) September 7, 2019