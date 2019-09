Patricia Maldonado pone en duda a mujeres que se acercaban a Camiroaga: "¿Estaban enamoradas de él o de su seguridad?

Durante una nueva emisión del programa “Sin Límite“, las conductoras del espacio Raquel Argandoña y Patricia Maldonado abordaron un polémico tema.

Las íntimas amigas hablaron sobre las mujeres que, en algunas ocasiones, buscan a hombres por “seguridad” en vez de “felicidad”, según sus propias palabras.

“Hay mujeres que permutan la felicidad por la estabilidad. Yo me hago la siguiente pregunta, voy a decir algo bien complicado, a mí se me hace un poquito difícil cuando veo por ejemplo a cabros famosos, me refiero más a los hombres que a las mujeres, un ejemplo: ¿cuántas mujeres se quisieran casar con Karol dance?, ¿por qué te lo digo?, ¡está hecho, está hecho!“, comentó primero Patricia Maldonado.

A esto agregó que “Karol Dance es un hombre que te dará seguridad económica, departamento, plata, buen auto, otro departamento, viaje. No es una persona que uno diga ‘yo voy a tener que trabajar a la par con él para comprarme una casa’ (…) él en este instante va y te compra un Mercedes–Benz“, siguió explicando la panelista de “Mucho Gusto”.

Posteriormente Patricia recordó al fallecido presentador de televisión Felipe Camiroaga: “Mi pregunta, cuando estaba Camiroaga vivo, ¿cómo Camiroaga puede creer en alguien? Somos testigos nosotros de cuántas mujeres quisieron tirarle el lazo, cuántas, o sea perdón, de las que sabemos, ¿todas estaban tremendamente enamoradas de él o estaban enamoradas de su seguridad, de un hombre que no te va a faltar nada?, y si le ‘chantai’ un hijo menos problemas”, siguió manifestando.

Finalmente Maldonado afirmó que “entonces debe ser complicado para un hombre que es conocido, famoso”.

Su compañera de programa Raquel Argandoña se sumó a estas palabras y expresó: “Por ejemplo yo hoy día lo puse en mi foto: yo no cambiaría libertad por seguridad, yo no podría”, declaró.

