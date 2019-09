La triste despedida de Martín Cárcamo a Camilo Sesto: "Gracias por dejar el alma en cada una de tus canciones"

View this post on Instagram

No sabes cuánto te extrañaremos Camilo! Nos criamos contigo , no enamoramos ,luego sufrimos y luego nos volvimos a enamorar…siempre juntos , siempre contigo y tus letras .Gracias por tanto, gracias por dejar el alma en cada una de tus canciones @elfestivaldevina 💕 #CamiloSesto