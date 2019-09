Rodrigo Delgado narra "vergonzosa" anécdota en "Podemos Hablar": "Fue por ser caballero"

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Podemos Hablar” los invitados dieron que hablar con sus inéditas historias de vida.

Los personajes invitados en esta nueva edición fueron: la comediante Natalia Cuevas, el alcalde de Estación Central Rodrigo Delgado, el bailarín Rodrigo Díaz, la exchica reality Adriana Barrientos, el comediante Rodrigo Villegas y la exrostro de televisión Macarena Tondreau.

Fue en este contexto que el edil de Estación Central narró una particular anécdota: “Yo siempre he sido muy tímido y me cuesta estar en algunos contextos (…) uno de mis mejores amigos me invita a donde una prima de él, ellos eran mayores, por lo tanto ellos habrán tenido mi edad actual. Íbamos a ir a la casa de ellos porque ella leía la suerte en el café. La verdad yo estaba bien cohibido porque no los conocía”, expresó Delgado.

A esto agregó que mientras estaban reunidos en una mesa para realizar “la lectura”, la prima de su amigo quiso prender un cigarro. “En esa época se usaba esa chasquilla con laca, esa cuestión gigantesca. Y ella fumaba bastante…”, siguió comentando el alcalde.

A esto agregó que “estábamos a una distancia de más o menos un metro y medio y estaba muy nervioso porque me estaba leyendo la suerte, porque no es un tema que me guste mucho y en ese tiempo menos, me estaba diciendo cosas más o menos complicadas“, narró el edil, momento en que la prima de su amigo sacó el cigarro.

Tras esto explicó que “agarro el encendedor y no prendía (…) le subo la cuestión al máximo y sale una llama así.. directo a la chasquilla“, declaró.

“Yo sentí que explotó”, agregó. Luego comentó la reacción que tuvo: “Había un vaso de bebida y se lo tiro“.

Posteriormente explicó que la mujer salió corriendo inmediatamente y aseguró que: “Fue por ser caballero. Fue muy vergonzoso“.