"Contra viento y marea": El momento de angustia que sufrió la novia antes de casarse

Una nueva emisión del programa de Canal 13 “Contra viento y marea” se vivió el domingo, donde se pudo observar una emotiva historia protagonizada por Yasmín y Óscar.

La pareja tuvo diversas dificultades al momento previo de contraer matrimonio, entre ellas, que el hermano de la novia no quería asistir al casamiento porque tenía una mala relación con la pareja de Yasmín. Sumado a esto, el padre del novio dudó también en asistir a la boda, ya que ambos tenían una relación bastante distante.

Pero lo que más impactó a los televidentes fue la historia de Yasmín, quien sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó en coma, obligando a que le cortaran la mitad de su cráneo.

Tras esto, el deseo de Yasmín era asistir a la boda con un “look” parecido al que tenía previo al accidente, por lo que el conductor del programa Francisco Saavedra hizo todo lo posible por lograrlo, con la ayuda de unas personas que hicieron una peluca especialmente para Yasmín.

No obstante, al mirarse al espejo con la peluca Yasmín se vio notoriamente afectada, ya que según sus palabras no se reconoció: “No soy yo“, expresó. Palabras que emocionaron a ‘Pancho’ Saavedra quien le brindó todo su apoyo.

Finalmente las peluqueras decidieron cambiar el “look” para que la novia pudiese casarse con su pareja Óscar.

Revisa el momento a continuación: