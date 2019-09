Actriz de "Araña" destacó méritos de película chilena que va por los Goya y los Óscar

La película “Araña” del director chileno Andrés Wood fue escogida con 40 votos para representar a Chile en los Premios Goya como Mejor Película Extranjera y en los Óscar en la sección Internacional de Largometrajes , anuncio hecho por el Ministerio de las Culturas.

Al respecto “El Rompecabezas” de Agricultura habló con la actriz María Gracia Omegna, una de las protagonistas de “Araña”.

“Me parece genial. La peli se lo merece, es una súper buena noticia para Andrés porque es su última película, después de un tiempo, de haber estado en otro tipo de pistas, así que me parece súper bueno, ojalá que nos vaya bien”, comentó María Gracia.

La trama de la película que ha sido alabada por la crítica aborda la convulsionada época de los 70’s desde la mirada de un grupo que pertenece a Patria y Libertad. “La gracia de la película es que habla de eso pero es desde el presente, se remonta al pasado pero con una visión súper actual y contemporánea. Yo creo que en ese sentido ha sido un buen encuentro… como la historia, parte del pasado, se vuelve actualidad, en cuanto a los inmigrantes, muchas culturas en un mismo espacio”, destacó la actriz.

¿Cuál crees que es el mayor mérito de “Araña” para pelear por un Goya y un Óscar?

– Me parece que es un pedazo de historia que se vuelve actualidad. A mí en lo personal es lo que más me interesa de la película, lo que más me gatilla todo. Además hay muy buenas actuaciones. No es solo de Chile, hay una contingencia mundial, están todos, el tercer mundo, el segundo mundo, el primer mundo viviendo este constante movimiento migratorio… los espacios ya no son tuyos. Puedes ser parte del todo y estar en cualquier parte.

En ese sentido probablemente interpreta bien una película extranjera y cabe bien en la categoría de los Goya. Tiene un contenido universal.

– Pero obvio, Europa viene viviendo esto hace mucho rato y ahora en América estamos viviendo lo mismo… es súper contingente, de repente se vuelve sórdido todo. Noticias de todo el mundo, de todas partes. De los más civilizados a los tercermundistas, donde se vuelve complejo este choque cultural. Que tiene que ver con el cambio climático, las prioridades ambientales, con las convivencias sociales, sentido de pertenencia, con todo.