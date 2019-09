Pamela Díaz y Rocío Marengo desclasificaron anécdota en despedida de soltera de Marité Matus

El pasado lunes, en un nuevo capítulo de “No Culpes a la Noche“, se contó con la presencia de la animadora de “Viva la Pipol“, Pamela Díaz.

En el late tema obligado fue la reciente separación de su marido, detallando que lo pasó mal. “Durante cuatro a cinco meses lo pasé muy mal“.

Luego detalló: “Yo me fui durante cuatro meses llorando de mi casa al canal. El hecho de trabajar, me ayudó a estar despierta en otra cosa y no pensar tanto”.

Sin embargo, otra confesión robó la atención, pues “La Fiera” recordó una hilarante situación que vivió junto a Rocío Marengo.

Díaz relató que Marengo tenía intenciones de seguir de fiesta tras beber unas copas.

Es por esto que bajaron hasta los salones de un evento de Hotel W, donde Rocío propuso que entraran a alguna de las fiestas que estaban realizando.

“Rocío llega y abre el portón del salón. Estaba lleno de gente, una orquesta increíble, y ella estaba bailando al medio y me gritaba: ‘¡Amiga ven!’, y yo le decía: ‘no vámonos por favor“, rememoró Pamela.

En aquel momento la producción se percató de la presencia de ambas, apagaron la música del evento y llegó el personal de seguridad a sacarlas del evento.

Pamela Díaz detalló: “La sacaron, quedó la embarrada y todos mirándonos a nosotras, y ahí nos enteramos que era la despedida de soltera de la exseñora de Vidal, la Marité Matus“.

Finalmente detalló que unas amigas le comentaron que ella no era del agrado de la María Teresa Matus. “Ella seguramente pensaba algo, y por eso nos echaron“, cerró.