Participante de "Gran Rojo" fue víctima de hackeo en las redes sociales: así la engañaron

Durante este fin de semana la bailarina Pía Weidmann, que obtuvo el tercer lugar en la última temporada de “Rojo”, debió enfrentar una compleja situación.

La joven fue víctima de un hackeo, denunciando que alguien habría ingresado en su perfil de Facebook.

“Me habló una amiga, compañera de trabajo, para ofrecerme una pega, era para modelar unas calzas. Me pidió unas fotos y luego una contraseña del Hotmail que está asociado a mi Facebook“, detalló la joven a Página 7.

Luego agregó: No me acordaba y le di una contraseña cualquiera. Después ya no pude ingresa a mi cuenta. Fui pava, pero siempre pensé que era ella y no sabía que también la habían hackeado“.

La joven narró que descubrió este engaño luuego que sus seguidores le escribieron por Instagram. “‘Oye, quiero confirmar si eres tú, porque me estabas ofreciendo pega‘, Ahí noté que algo pasaba. Me metí a Facebook y no podía entrar”.

Si bien luego logró recuperar la contraseña de Facebook, notó que esta persona que la hackeó engañó a algunos de sus contactos con la misma estrategia.

Weidmann se declaró “afecta, porque en las redes sociales uno tiene cosas personales y esta persona podía acceder a todo eso, conversaciones privadas“, recomendando nunca dar sus contraseñas y ojalá tener una distinta para cada red social.