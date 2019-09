Geraldine Muñoz se quebró en última presentación en "Gran Rojo": jurado la criticó y pasó a capilla

La bailarina Geraldine Muñoz vivió una mala jornada en “Gran Rojo”, pues su presentación, donde bailó un mix de rancheras, no fue bien evaluada por el jurado.

“Hoy tuve un mal día. Tuve problemas con mi sala, empecé tarde. Hubo una descoordinación de mano y me tiré nomas para que saliera, pero no se pudo”, narró la artista tras la consulta del conductor Álvaro Escobar, no pudiendo contener las lágrimas.

Muñoz tuvo un promedio de 5,2, por lo que pasó a Capilla. Su entrada a este limbo generó divididas opiniones en las redes sociales, donde algunos criticaron la nota colocada por el jurado.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones del público:

Aguante Geral, todo el apoyo de tu publico k te quiere, a preparararse con todo para el viernes💪💪💪 Abracitos mil 😘❤💖💖 #GranRojoTVN — Karen (@Karenderick) September 11, 2019

la gente que no ha tenido crisis de angustia nunca va a entender a la geral, esas cosas no se pueden controlar tan facil #GranRojoTVN — Paulina 🥀 (@Paulinamstv) September 11, 2019