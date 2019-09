La férrea defensa de Pamela Jiles por foto de Cathy Barriga: "No tiene que darle explicaciones a nadie"

El día de ayer la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde lucía ropa interior y pijama tras levantarse, deseando un buenos días a sus seguidores.

La imagen rápidamente dio bastante que hablar, ganándose principalmente críticas por parte de partidos políticos, aunque también hubo algunos que la defendieron.

Hablamos de la diputada Pamela Jiles, quien utilizó su cuenta de Twitter para callar las críticas que recibió la ex “Mekano”.

“La misoginia intenta controlar y someter al cuerpo femenino. Una mujer tiene derecho a fotografiarse como le dé la gana, publicar esa imagen cuándo y dónde se le antoje y no tiene que darle explicaciones a nadie”, sostuvo la parlamentaria.

Como era de esperar, nuevas respuestas se hicieron llegar. En esta oportunidad defendieron el accionar de Barriga, argumentando que podía hacer lo que quisiera, mientras no se encontrara en sus labores de alcaldía.

“Está en su casa, recién despertando, aún no entra al trabajo, yo creo que no es para tanto, ¿o sí?”, “Tanto escándalo por una foto” y “Si la critican, que sea por su gestión como alcaldesa, no por cómo se viste o por la mucha o poca ropa que tenga puesta”, fueron algunos de los comentarios.

Aquí puedes revisar el tweet de Pamela Jiles, junto a la imagen de Cathy Barriga.