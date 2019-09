Pamela Díaz volvió a lanzarse contra Carolina de Moras: "Sigo pensando que es la mala copia de Tonka"

El año pasado se desató toda una polémica en torno a Carolina de Moras y Pamela Díaz, donde esta última la tildó como una “mala copia de Tonka Tomicic“.

Sus palabras generaron tal revuelo que “La Fiera” debió salir del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana“, en ese entonces.

Si bien pareciera que esto quedó en el pasado, Pamela Díaz fue invitada al late “No culpes a la Noche”, donde se repasó su poca empatía hacia Carolina de Moras.

“A mí no me cae bien ella. Trabajé tres años con ella sin saludarnos“, partió relatando Díaz. “El Rafa trataba de unirnos y no había caso. Yo le dije un día que no lo hiciera más porque era desagradable obligarnos porque ninguna quería saludar a la otra”, agregó.

Algo que sorprendió fue la declaración de Pamela Díaz, donde relató que “todos hemos trabajado con alguien que no nos agrada y yo puedo hacer mi trabajo perfectamente. Pero con ella tenemos nada, nada que nos agrade“.

Finalmente Pamela Díaz detalló su salida del espacio, donde le consultó a sus jefes el porqué de su despido, quienes le comunicaron que no tenía que ver por presión de Carolina.

“Después, a los dos meses, me entero que ella dice súper feliz que ‘la eché yo porque pedí su cabeza“, sostuvo Díaz, explicando que ella jamás haría algo así.

“Yo creo que a ella le dolió mucho lo que yo dije porque yo sigo pensando que es la mala copia de Tonka“, cerró Díaz.