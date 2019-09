"Aún es difícil aceptar que ya no estés": Esposo de Javiera Suárez conmociona las redes con sensibles palabras

View this post on Instagram

3 meses han pasado y aún es difícil entender y aceptar que ya no estés. Sé que nos miras desde algún lugar y estás feliz de ver a Pedrito crecer. Nosotros con la ayuda de Dios y la Virgen en que tanto confiamos seguimos caminando día a día. Te llevo conmigo siempre y para siempre…