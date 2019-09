El tierno registro de Eduardo Fuentes tras ser "maquillado" por su hija: el resultado sacó risas en sus seguidores

El periodista Eduardo Fuentes publicó un divertido y tierno registro en sus redes sociales junto a su hija Alma, luego de cuidarla durante la mañana.

En el video se aprecia a Fuentes con la cara toda pintada bromeando al respecto: “Bueno, terminó la sesión de maquillaje. Alma está probando nuevas técnicas de maquillaje. ¿Qué significa esto?, estamos en una situación compleja“, expresó el conductor de televisión.

Asimismo Eduardo comentó junto al registro que “esto pasa cuando dejan a Alma cuidándome toda la mañana. No se por qué creo que debería ser al revés. En fin. Deberé aprender mejor sobre quién es el adulto responsable. Pero vamos bien. En mis Historias hay parte del proceso del make up expresionista que Alma está probando. La ultima foto demuestra un hecho terrible: me veo mejor con la cara pintada”, escribió.

El video ha alcanzado los más de 600 “likes” a pocos minutos de ser publicado y más de 100 comentarios de parte de sus seguidores.

Revisa acá la publicación:

“😂😂😂Es tan maravilloso disfrutar los hijos ,la infancia es muy corta…Bendiciones ❤️💕”, “😂😂😂😂😂….y seguirás descubriendo lo artístico de Yeye. Esto continúa, jajaja jajaja.”, “Pero que amor!!!🤣🤣❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”, “Quedaron divinos!! Tiene talento Alma!“, fue la tónica de los mensajes que recibió Eduardo.