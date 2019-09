"Eres tan moda": El comentario que enfureció a Camila Recabarren en redes sociales

View this post on Instagram

Abrazo a mi hija, un día como hoy, porque hay cientos de mamás que aún no lo pueden hacer. Sin dar un argumento político; sólo quiero mandarles un tremendo abrazo a todas esas personas que un día como hoy, hace 46 años, comenzaron a vivir una tremenda pesadilla que hasta el día de hoy no pueden concluir. No tienen información ni paradero de sus familiares. Insisto no es un tema de política es un tema de empatía ❤🌈 Que esto nunca más vuelva a pasar, y que no volvemos a cometer las atrocidades del pasado. Sin embargo, para eso tenemos que tener memoria, y un país sin “historia” no tiene memoria 🇨🇱