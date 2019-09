Raquel Argandoña y organización de cumpleaños de Paty Maldonado: No están todos invitados en "Mucho Gusto"

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura”, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron de la organización del próximo cumpleaños de la panelista de “Mucho Gusto”.

En la instancia Paty y Raquel comenzaron a organizar el evento, donde la primera le pidió que contratara un van para llevar a los invitados.

No obstante, Maldonado le advirtió que tuviera cuidado con la gente que lleva, “ten cuidado que a mí me gusta la gente especial, a mi me gustan mis amigos de verdad“.

Luego Maldonado enlistó a sus amigos más cercanos, quienes se irían en un van a su casa. “Luego, en otro van, irá José Miguel Viñuela y su esposa“, partió comentando para soltar nombres de sus colegas de “Mucho Gusto”.

“¿De Mega, quienes son los invitados?, ¿Viñuela no más?“, consultó Raquel Argandoña, a lo que Paty Maldonado indicó que también invitaría a Luis Jara y su esposa.

“Con eso estamos“, señaló Argandoña, soltando una risa debido a que no habrá más invitados de “Mucho Gusto”.

Aquí puedes escuchar el fragmento: