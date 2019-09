La razón por la que Patricia Maldonado comparó a Raquel Argandoña con Kenita Larraín

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron sobre la tecnología de WhatsApp, donde le habrían mandado un mensaje “ordinario” a Argandoña.

Tras esto, Paty la cuestionó, asegurando que el WhatsApp es personal y ella no se lo muestra a nadie. Este tema no fue compartido por Argandoña, quien confesó que sí comparte sus conversaciones con más personas.

“Y la persona que está conmigo, ya saben quiénes son“, argumentó Argandoña sobre compartir sus conversaciones. Ante esto, Maldonado la cuestionó.

“Pero, ¿quién está contigo? Decídete porque ya me tení loca… por aquí, por allá“, soltó molesta Paty, pero Raquel no se quedó de brazos cruzados y se defendió: “Había un dicho que decía… ‘En la variedad está en gusto, y si no resultó sirve de experiencia‘, en eso ando”.

Paty Maldonado aseguró que esa frase se la copió de Kenita Larraín, desatando las risas de las locutoras.

