"Me encanta": Carolina Soto confesó que es consumidora de pornografía

Carolina Soto reconoció que es una asidua consumidora de pornografía. La cantante chilena se confesó en el estelar de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión. Las declaraciones fueron emitidas cuando Julián Elfenbein, el animador de la instancia, consultó a cuáles invitados les gusta ver pornografía, ya sea solos o en pareja. Ante la consulta Soto se levantó y no tuvo pudor en declarar que es uno de sus pasatiempos.

“Me encanta, creo que no tiene nada de malo. Para algunas personas puede ser un poco más pudoroso pero me gusta. Si lo veo con mi pareja mucho mejor”, afirmó la cantante.

Las declaraciones sorprendieron a los invitados quienes comenzaron un acalorado debate en torno al tema.

“Es que igual uno se queda pegado derrepente (…) Cuando uno empieza a hacer zapping en el cable hay unos canales que son bien subidos de tono”, comentó Marcela Vacarezza.

Por su parte, Marcello Marrocchino dijo que para él la pornografía no es necesaria ya que tiene imaginación: “Te digo algo, a mi no me llama mucho la atención. Yo me imagino lo que podría hacer en mi mente, entonces no es que necesito mirar, sino que tengo mucha imaginación“, afirmó el empresario.

En tanto, la diputada Ximena Ossandón señaló que no ve pornografía y que no le gusta encontrarse con escenas subidas de tono en televisión: “A mi me da rabia, cuando veo que el marido se queda pegado, me da una rabia, porque yo soy la que tengo que producir. Un poco lo que dice Marcello. A mí, como se dice bulgarmente, que nadie me caliente la sopa. A mí me gusta que sea una relación con mi pareja”, afirmó la parlamentaria.

Finalmente Soto indicó —en medio de la discusión— que no consume el contenido mencionado por televisión abierta: “Nosotros vemos un video, no vemos la tele (…) Uno juega derrepente, yo he jugado y me encanta, es entretenido“, sostuvo.