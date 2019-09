"Nunca pensé que lo lograría": Kika Silva cumplió su primer objetivo en Estados Unidos

La modelo y animadora de Canal 13 Cable Kika Silva anunció en mayo que se iría a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, con un proyecto entre sus manos.

Se trataba de una capacitación en inglés, desafío personal que la tuvo viviendo en tierras norteamericanas durante tres meses.

Tras este período culminó sus estudios con un gran logro: de no saber nada terminó dando el discurso de graduación ante sus demás compañeros y profesores.

“We did it!!! Nunca pensé que lo lograría 😂 pasar de no entender nada a dar el discurso en la graduación 🎓 fueron semanas muy entretenidas y de verdad me siento mal por no seguir con clases y tareas por montón, pero llegó el momento de “descansar” unos días y comenzar un nuevo desafío 💪 @uclaalc” escribió en Instagram.

Sus seguidores la aplaudieron y alabaron su tenacidad: “Una máquina”, “Felicitaciones”, “qué orgullo”, “qué seca”.