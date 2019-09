"Su carita tan bonita le va a durar poquito": La cruda amenaza que recibió Marcela Vacarezza por esta razón

La animadora Marcela Vacarezza fue una de las invitadas al programa “Podemos Hablar” de Chilevisión donde habló de un complicado momento familiar cuando ella tenía 16 años, época donde Chile vivía el régimen militar. El conductor del espacio, Julián Elfenbein le recordo que su familia fue amenazada.

“La gente me dice facha, pinochetista y es lo más contrario que hay, es parte de los prejuicios“, comenzó diciendo la esposa de Rafael Araneda.

Ante esto comenzó a explicar por qué fueron amenazados. “Mi papá, Ricardo Vacarezza, médico, él fue primero presidente del Colegio Médico regional de Santiago y después presidente del Colegio Médico general. Y mi papá fue el primero que hizo un paro general de médicos en todo Chile, fue muy bullado”, explicó para luego dar más detalles.

“Yo lo adoro, él és como muy utópico, siempre peleó por la salud en Chile y ese fue como su bandera de pelea y lucha y esto parece que no le pareció muy bien al caballero”, dijo.

“Llamaban por teléfono a la casa y decían: “¿Hablo con Marcelita? Yo sí -tenía 16 años-. Bueno ‘dígale a su papá que se quede callado, que no siga tonteando digamos, que se quede callado, porque su carita tan bonita le va a durar poquito’“, contó generando un silencio en la mesa que compartía con el resto de los invitados.

“Y había un auto afuera de mi casa con los vidrios polarizados y sin patente vigilando todo el día, permanentemente”, reveló.

“Era bastante siniestro. Yo no entendia mucho, yo tenía 16 años y decía ¿qué pasa? Bueno, y ellos me dieron la seguridad de que no iba a pasar nada. Pero no podía vivir tranquila, me tenían que ir a dejar a un lado, buscar a otro, si llegué, no llegué… y el auto ahí permanecía permanentemente fuera de la casa”, siguió.

Respecto a su padre dijo que “hoy día valoro que siguió peleando por sus ideales. Era lo que había que hacer no más. No había que sentirse amedrentado por la persecución”.

Sobre el momento confesó que “para mi tener 16 años, que supieran mi nombre y me digan ‘Marcelita dile a tu papá que se quede callado porque tu cara tan bonita que eres no vas a seguir siendo tan bonita como eres’ era loco. Al final nos tenían prohibido contestar el teléfono. Como papás lo supieron manejar súper bien”.