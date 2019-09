Luego de polémica con conductora, Jordi Castell se va a Alaska con su pareja: "A mí me encanta la cultura canadiense"

En una polémica se vio involucrado el exrostro de televisión Jordi Castell hace algunas semanas luego de que fuera acusado por la hija de una mujer por insultar a su madre de 64 años.

Esto se habría producido luego de que protagonizara un altercado con la mujer mientras él estaba de copiloto con su pareja, donde Jordi reaccionó de sobremanera luego de que la mujer le tocara la bocina para avanzar.

Sobre este tema el comunicador habló en el matinal “Mucho Gusto” y expresó que “yo nunca le pegué en la cara, le pegué a la puerta del auto. Lo hice después que me insultó. Me dijo ‘degenerado’, me dijo otras cosas. Yo me exalté, y claro, me piden disculpas públicas. Cuando se meten con mi sexualidad y mi dignidad, desde ahí puedo pedir disculpas, por defender eso”.

Tras esto, el fotógrafo tomó la decisión de realizar un viaje nada más ni nada menos que a Alaska, según consignó Página 7.

Todo esto lo hará sobre un exclusivo crucero junto a su pareja Juan Pablo Montt y según expresó al portal mencionado anteriormente “el viaje se dio gracias a la Mariela Sotomayor, que está trabajando con Mundo Cruceros y Air Canada. Vamos a pasar por Vancouver y luego a Alaska”.

A esto agregó que “conocer Alaska me parece inquietante. Yo conozco el sur de Chile, sus fiordos y glaciares, pero conocer los del Polo Norte es otra cosa. Imagínate si son completamente distintos“.

El fotógrafo siguió comentando que “a mí me encanta la cultura canadiense y el crucero sale desde allá, así que estoy rallando la papa un poco“.