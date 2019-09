Periodista despedida de TVN Carolina Cárcamo confesó que no extraña el canal: "No lo estaba pasando bien"

La periodista de espectáculo Carolina Cárcamo fue desvinculada de Televisión Nacional a principios de agosto, tras 12 años trabajando en el canal.

Tras esto y a un mes de su salida, Carolina se integró como notera al matinal de Mega “Mucho Gusto”, recibiendo todo el cariño del público mediante sus redes sociales.

Bajo este contexto, la periodista narró a Lun que el mismo día que fue desvinculada de TVN recibió el llamado de Mega para trabajar en el matinal.

“No alcancé a sentir esa incertidumbre de estar sin pega. Siempre me llamó la atención la posibilidad de trabajar en un matinal. Creo que es como la vida misma: uno se puede reír y llorar con los temas“, expresó al medio.

A esto agregó que “no es fácil que te echen de tu trabajo, aunque yo sé que no tuvo que ver con mi desempeño profesional“.

La periodista de Mega afirmó que “no echo de menos a TVN (…) trabajé muchos años en TVN, lo pasé bien y lo pasé mal. Le deseo lo mejor al canal, porque es la TV pública, pero soy una convencida de que los ciclos se tienen que cumplir. Yo no lo estaba pasando bien en mi última etapa en el canal. Los números de rating no daban y había decisiones que tomaban los jefes y que yo no compartía”, siguió comentando la periodista.

Posteriormente contó lo ‘complejo’ que era ver el ‘fracaso’ de algunas producciones del canal, lo que generaba un ambiente de duda en los trabajadores: “Todos los meses se sentía la incertidumbre de no saber si te iban a echar. Era tenso y desgastante. Fue como el término de un matrimonio, pero no alcancé a sentir pena, porque he recibido mucha buena onda de vuelta”, fue parte de lo que dijo.