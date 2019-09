Francini Amaral se fue de vacaciones a San Pedro de Atacama con desconocido galán

View this post on Instagram

Dia 2📍San Pedro de Atacama 🇨🇱 . 📍La primera parada del día fue en las Termas de Puritama. El significado es "Aguas Calientes", "Puri" (agua), "tama" (calientes). En total son 8 pozones de agua con una temperatura que se mantiene todo el año sobre entre los 28° y 31°. Lo máximo!!! ⚡La entrada se paga a parte en todos los tours… y en las Termas cuestan 15.000 pesos por persona. ⚡Hay que llevar toallas, traje de baño, agua, protector solar, algo de comida y abrigo… 📍En el periodo de la tarde fuimos al Valle de la Luna. Hace unos años atrás hice el mismo paseo, y me encantó!!! Lo encuentré tan mágico que lo repetiría mil veces sin pensarlo. Ir a la duna mayor y ver el valle en toda su majestad…es impactante!!! Y el paseo termina con uno de los mejores atardeceres de Chile…bello!!! 🚌Todos los tours que estoy haciendo en San Pedro de Atacama son de @atawallpa.travel … cuentan con ricas camionetas y con un staff de lujo!!! Se pasaron de amorosos!!! Cualquier duda que tengan ellos podrán ayudarte… 🏨Y no puedo dejar de mencionar @yakanahotel por recibirme con los brazos abiertos. Siempre con un rico desayuno en la cama… me están mal acostumbrando ♥️ 👙Mi Biquini es de @acmare … pronto les mostraré más modelitos lindos!!! #sanpedrodeatacama #sanpedro #desiertodechile #valledelaluna #termasdepuritama #tour #instachile #porai #deviaje #conociendochile #fiestaspatrias #vivachile