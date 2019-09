Loreto Valenzuela relató el momento más doloroso de su vida: "No podía creer que la vida seguía"

En una nueva emisión de “Tu vida, tu historia” de Chilevisión la actriz nacional Loreto Valenzuela estuvo de invitada, quien habló de diversos detalles de su vida y de su personaje en la teleserie “Gemelas”.

En este sentido, hubo un instante sumamente emotivo y sensible y fue cuando habló sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La actriz se refirió a la muerte de su hijastra, quien falleció en un accidente automovilístico.

“Para todos es terrible, doloroso. La ausencia de alguien que tú amas. Puedes intentar comprenderlo, pero cuando un ser amado muere, es como una parte de ti“, comenzó expresando.

A esto agregó: “Puedes decir ‘qué pasaría si me cortan un brazo’, que es distinto a que te lo corten, y no tenerlo más. Eso pasa cuando se va un ser querido. Se va una parte de ti“.

Según narró Loreto, su hijastra Magdalena falleció el 2014, luego de que unos delincuentes ingresaran a robar a un cajero automático, provocando el grave accidente.

“Nunca se logra entender, se acepta o no se acepta. Es un proceso, por eso digo que uno tiene que lidiar con la ausencia (…) ese sentimiento no se puede transmitir, es un dolor en la guata. Aquí no hay nada positivo, para mi gusto. La enseñanza es ser más benevolente contigo y con los demás, la vida es frágil“, manifestó.

“Lo que queda es gozar más el momento, y gozar más a los otros. Quererse uno mismo, no exigirse tanto (…) Cuando pasó lo de Magda, no podía creer que la vida seguía. Que yo iba al supermercado, que compraba pan, lo que sea. Porque tú dices que la vida tendría que parar, no es posible que esto siga, pero sigue todo“, concluyó narrando la reconocida actriz.