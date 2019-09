Camila Recabarren respondió ácido comentario tras publicar fotografía con particular atuendo dieciochero

La ex Miss Chile Camila Recabarren se encuentra en Brasil, exactamente en Florianópolis, desde donde ha publicado diversos registros en compañía de su hija Isabella.

A pesar de estar lejos del país, la modelo y exchica reality publicó una fotografía donde se ve utilizando un llamativo atuendo dieciochero, que dejó divididos a los usuarios de Instagram.

“Viva Chile Mierda!!! Moderno, actual con Fuerza y Progresivo… Y Vamos ojalá por un País más Justo “Amigable e Inclusivo” ❤️ 🇨🇱 “, fue el mensaje con el que acompañó la postal, la que hasta ahora cuenta con más de 98 mil “likes”.

Ante la publicación de Recabarren, un usuario le realizó un ácido comentario: “Puta que fea la ropa 😂😂😂😂”.

No obstante, la modelo no se quedó callada y le respondió lo siguiente: “Seguro me pondré weas pa simpatizarte a ti 😂 al que le gusta le gusta y al que no pa la casa 💖🙌 qls patuos”, fue el mensaje que escribió.

Revisa la publicación acá: