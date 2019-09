FOTO: Arturo Vidal celebra Fiestas Patrias en Barcelona junto a su familia

Arturo Vidal está celebrando estas Fiestas Patrias junto a su familia en Barcelona. El mediocampista chileno publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le puede ver muy feliz junto a sus cercanos en Europa.

En la imagen el Rey Arturo aparece en compañía de su pareja y de 7 integrantes de su familia compartiendo empanadas en el patio de su casa.

“Feliz fiestas patrias. ¡Chile querido cuanto te amo!”, escribió en la hogareña postal el seleccionado nacional.

La imagen recibió mas de 150 mil Me Gusta y múltiples comentarios, entre ellos algunos consejos. Los seguidores del chileno le recomendaron que no se exceda con el trago y que si va a manejar, no tome.

“No tome tanto señor. No maneje pase las llaves”, “Sin manejar hoy Arturo”, “Dale king. Su terremoto piola no más”, “No vai a salir terremotiao en el ferra king” y “Haciendo patria desde lejos ¡Qué grande King”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de Arturo en la postal.

Revisa la imagen a continuación: