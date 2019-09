Liam Hemsworth se habría enterado de su ruptura con Miley Cyrus a través de las redes sociales

Meses después, sin embargo, anunciaron su ruptura. Hace tres años, en 2016, dieron una segunda oportunidad al amor, retomaron su noviazgo y pasaron por el altar en diciembre de 2018 en una ceremonia íntima.

Ocho meses después de la boda, el representante de la artista emitió un comunicado anunciando que la pareja había decidido separarse. “Liam y Miley han decidido separarse de mutuo acuerdo. En constante evolución, cambiando como pareja y como individuos, han decidido lo que es mejor mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras”, recoge el escrito enviado a People.

Posteriormente, fue la propia cantante la que utilizó Twitter e Instagram para romper su silencio y responder a las especulaciones que la prensa del corazón y miles de usuarios en redes sociales habían arrojado.

“Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así”, aclaró Cyrus.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019